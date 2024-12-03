Перечислены простые способы ускорить потерю жира

Перечислены простые способы ускорить потерю жираИ они доказаны наукой
Вот несколько самых эффективных способов ускорить обмен веществ и быстрее сбросить вес.
Наращивание мышц. Чем больше у вас мышц, тем выше ваш уровень метаболизма в состоянии покоя. Лучше всего помогают стать мускулистее силовые тренировки. Нацеливаться нужно на большую ягодичную мышцу. Она задействуется в приседаниях.
Сжигание бурого жира. Этот тип жира расположен между мышцами и обычным белым жиром, говорит антрополог Теодор Стигман. В нём также больше митохондрий, то есть он лучше сжигает избыток энергии и вырабатывает тепло. Активируется этот жир в холодных условиях. Например, вы можете для этого поплавать в холодной воде.
Увеличение потребления белка. Он играет главную роль в наращивании мышц и требует много энергии для переваривания. Термический эффект белка — 20−30%. Это значит, что если вы будете потреблять 1000 калорий белка, то на его переваривание уйдёт от 200 до 300 калорий. Стремитесь съесть или выпить что-то белковое в течение часа после тренировки. Лучше всего, если это будет пинта молока или четыре средних яйца. Из них вы получите примерно 20 г протеина.
Выполнение упражнений натощак. Например, вы можете отправиться на пробежку перед завтраком. Организм в этом случае станет более эффективно использовать жир в качестве топлива. Лучше всего начать с 30-минутной пробежки натощак раз в неделю. Каждую неделю добавляйте к этому времени по 10 минут, пока не дойдёте до часа.
Восприятие похудения как «долгой игры". Каждый раз при дефиците калорий организм будет пытаться всеми силами восстановить этот баланс. Поэтому низкокалорийной диеты вам придётся придерживаться даже после того, как вы сбросите вес. Рассматривайте свой путь не как просто похудение, а как полное изменение образа жизни.
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