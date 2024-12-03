Перечислены простые способы ускорить потерю жира

Вот несколько самых эффективных способов ускорить обмен веществ и быстрее сбросить вес.

Наращивание мышц. Чем больше у вас мышц, тем выше ваш уровень метаболизма в состоянии покоя. Лучше всего помогают стать мускулистее силовые тренировки. Нацеливаться нужно на большую ягодичную мышцу. Она задействуется в приседаниях.

Сжигание бурого жира. Этот тип жира расположен между мышцами и обычным белым жиром, говорит антрополог Теодор Стигман. В нём также больше митохондрий, то есть он лучше сжигает избыток энергии и вырабатывает тепло. Активируется этот жир в холодных условиях. Например, вы можете для этого поплавать в холодной воде.

Увеличение потребления белка. Он играет главную роль в наращивании мышц и требует много энергии для переваривания. Термический эффект белка — 20−30%. Это значит, что если вы будете потреблять 1000 калорий белка, то на его переваривание уйдёт от 200 до 300 калорий. Стремитесь съесть или выпить что-то белковое в течение часа после тренировки. Лучше всего, если это будет пинта молока или четыре средних яйца. Из них вы получите примерно 20 г протеина.