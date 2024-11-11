Перечислены рабочие способы борьбы с бессонницей

Опубликовано 11 ноября 2024, 20:151 мин.
Перечислены рабочие способы борьбы с бессонницейС ними вы сможете крепко уснуть
Утомление мозга. Перед сном вы можете почитать книгу, порешать головоломки. Но не используйте для этого цифровые устройства.
Комфортные условия для тела. Вместо пижамы наденьте термобельё.
Собственное одеяло. Если вы живёте вместе со второй половинкой, то важно спать под разными одеялами. К тому же известно, что у мужчин и женщин разные комфортные температуры тела.
Домашние питомцы. Ваш питомец тоже может вам помочь быстрее уснуть.
Занятия спортом. Научно доказано, что те, кто ведёт активный образ жизни, лучше спят, им нужно меньше времени на засыпание, они реже просыпаются среди ночи.
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