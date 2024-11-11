Перечислены рабочие способы борьбы с бессонницей

Утомление мозга. Перед сном вы можете почитать книгу, порешать головоломки. Но не используйте для этого цифровые устройства.

Комфортные условия для тела. Вместо пижамы наденьте термобельё.

Собственное одеяло. Если вы живёте вместе со второй половинкой, то важно спать под разными одеялами. К тому же известно, что у мужчин и женщин разные комфортные температуры тела.