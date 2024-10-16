Перечислены распространённые мифы и факты о правильном питании

Миф: углеводы вредны для человека. В действительности они дают энергию и выполняют важные функции в организме. Главное — потреблять не простые (обработанные сахара и пр.), а сложные углеводы (фрукты, овощи, цельное зерно).

Факт: белок нужен для наращивания и восстановления мышц. Поэтому важно во время каждого приёма пищи его получать. Например, из нежирного мяса, яиц, тофу, бобов.

Миф: все жиры вредят здоровью. Жиры нужны нам для усвоения некоторые витаминов, выработки гормонов и других функций. При этом выбирайте полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры: орехи, авокадо, оливковое масло.