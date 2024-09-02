Перечислены растения, которые подходят для спальни и которых лучше избегать

Наиболее благоприятными для спальни считаются хлорофитум, лаванда, сансевиерия, алоэ вера, английский плющ.

Хлорофитум увлажняет воздух, прост в уходе, нейтрализует электромагнитные излучения от бытовой техники, избавляет помещение от вредных веществ.

Лаванда благодаря своему аромату действует успокаивающе. Также она снижает уровень стресса, укрепляет сон.

Кислород сансевиерия производит именно ночью. Помимо этого, она нейтрализует токсины.

Алоэ вера вырабатывает по ночам кислород и при этом является неприхотливым растением.

Английский плющ хорошо влияет на дыхательную систему, очищает воздух, позволяет легко засыпать и крепко спать.