Перечислены самые неожиданные причины возникновения прыщей у взрослых

Прыщи во взрослом возрасте отличаются от тех, кто возникают у подростков. Они обычно появляются на нижней половине лица, сами по себе они глубже, выглядят как кисты или подкожные прыщи.

Вот несколько причин, по которым вы можете страдать от прыщей, будучи взрослым.

Средства для укладки волос, которые соприкасаются с кожей. Они оставляют жир на лбу, из-за чего в порах могут задерживаться бактерии, вызывающие прыщи. Причёска тоже играет роль: чёлка усугубляет проблему акне, так как средства для укладки попадают прямо на лоб. Рекомендуется наносить эти средства руками и держать их подальше от линии роста волос. После нанесения протрите кожу очищающим средством для лица.

Удаление волос на лице. Местные средства, наносимые на кожу до или после удаления волос, могут быть комедогенными (то есть закупоривать поры и способствовать появлению прыщей). Облегчите проявление сыпи, прикладывая тёплый компресс к лицу три-четыре раза в день. Если это не поможет, обратитесь к врачу.

Использование слишком большого количества средств по уходу за кожей. Даже средства против угревой сыпи могут вызвать появление прыщей, если использовать их слишком часто. Необходимо выбрать одно-два средства и пользоваться ими не менее 4−6 недель.

Средство для снятия макияжа (или его отсутствие). После долгого дня макияж, жир и грязь скапливаются. Это может легко закупорить поры и вызвать прыщи. Ищите некомедогенные продукты и тщательно умывайтесь каждый вечер.

Путешествия. Влажность, солнце и жара способны привести к появлению прыщей. Избегайте в отпуске чрезмерного пребывания на солнце, пользуйтесь солнцезащитным кремом с оксидом цинка или диоксидом титана.