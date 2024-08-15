Перечислены самые опасные для кошки комнатные растения

Лилия. Даже небольшой кусок этого цветка может вызвать почечную недостаточность или отравление у кота.

Азалия. В составе его листьев и нектара содержится андромедотоксин. Он ухудшает работу нервной системы и сердца, когда попадает в желудок. Большое количество этого вещества приводит к смерти.

Диффенбахия. В соке этого растения присутствуют оксалаты кальция. Они могут стать причиной возникновения раздражения, ожога, острого отёка слизистых.