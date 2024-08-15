Перечислены самые опасные для кошки комнатные растения

Опубликовано 15 августа 2024, 00:00
1 мин.
Перечислены самые опасные для кошки комнатные растенияВсего их пять
Кошки любят есть растения в доме, поэтому к их выбору нужно подходить с умом. Вот от каких цветов лучше отказаться.
Лилия. Даже небольшой кусок этого цветка может вызвать почечную недостаточность или отравление у кота.
Азалия. В составе его листьев и нектара содержится андромедотоксин. Он ухудшает работу нервной системы и сердца, когда попадает в желудок. Большое количество этого вещества приводит к смерти.
Диффенбахия. В соке этого растения присутствуют оксалаты кальция. Они могут стать причиной возникновения раздражения, ожога, острого отёка слизистых.
Монстера. Сок этого цветка содержит оксалаты кальция.
Алоэ. При его поедании у кошки могут возникнуть нарушение пищеварения или аллергия.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова