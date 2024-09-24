Перечислены самые полезные для организма виды рыб

Перечислены самые полезные для организма виды рыбВозьмите это на заметку
Самая полезная рыба
Лосось. В нём мало ртути, есть омега-3. Также эта рыба содержит питательные вещества, которые поддерживают ваше общее здоровье. Это в том числе белок, аминокислоты и различные витамины и минералы, антиоксиданты (витамин E, витамин C и селен).
Скумбрия. Экологически чистым и здоровым выбором будет атлантическая скумбрия. Она содержит постный белок, кальций, магний, калий, селен, витамины группы В, витамин D.
Сардины. Они богаты кальцием (в 100 г срдержится почти 40% суточной нормы), омега-3. В сардинах больше железа, чем в других видах рыб.
Радужная форель. Является хорошим источником полезных для сердца жирных кислот омега-3. Также вы получите белок, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, селен, ниацин, витамин D, другие витамины и минералы.
Анчоусы. Порция анчоусов содержит 17 г белка и большое количество жирных кислот омега-3. При этом некоторые виды этой рыбы могут содержать больше натрия.
Рыба, которой лучше избегать
С высоким содержанием ртути. Ртуть может навредить развитию мозга, особенно у детей. Королевская макрель, марлин, атлантический большеголов, акула, рыба-меч, плиточник из Мексиканского залива и большеглазый тунец содержат самые высокие уровни ртути.
С большим количеством других загрязняющих веществ.
Виды, которые много вылавливают. Под угрозой находятся атлантическая треска, длинноперый тунец, некоторые другие виды тунца.
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