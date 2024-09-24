Перечислены самые полезные для организма виды рыб

Самая полезная рыба

Лосось. В нём мало ртути, есть омега-3. Также эта рыба содержит питательные вещества, которые поддерживают ваше общее здоровье. Это в том числе белок, аминокислоты и различные витамины и минералы, антиоксиданты (витамин E, витамин C и селен).

Скумбрия. Экологически чистым и здоровым выбором будет атлантическая скумбрия. Она содержит постный белок, кальций, магний, калий, селен, витамины группы В, витамин D.

Сардины. Они богаты кальцием (в 100 г срдержится почти 40% суточной нормы), омега-3. В сардинах больше железа, чем в других видах рыб.

Радужная форель. Является хорошим источником полезных для сердца жирных кислот омега-3. Также вы получите белок, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, селен, ниацин, витамин D, другие витамины и минералы.

Анчоусы. Порция анчоусов содержит 17 г белка и большое количество жирных кислот омега-3. При этом некоторые виды этой рыбы могут содержать больше натрия.