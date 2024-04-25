Перечислены самые полезные для здоровья добавки к кофе

Перечислены самые полезные для здоровья добавки к кофеМожете попробовать их с этим напитком
Коллагеновые пептиды. Они представляют собой хорошо усваиваемые цепочки аминокислот, полученные из белков животного происхождения. Это поможет вам увеличить потребление белка.
Корица. Щепотка корицы в кофе сократит количество сахара, которое вы добавляете в чашку. Также доказано, что добавление этой специи поддерживает здоровый уровень сахара в крови, может быть полезно людям с преддиабетом и диабетом.
Фруктовый подсластитель «Монах". Этот подсластитель получают из плодов растения Siraitia grosvenorii. Он в 300 раз слаще сахарозы или столового сахара, но не содержит калорий и не влияет на уровень сахара в крови.
Какао-порошок. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, богат питательными веществами, которые помогают регулировать кровяное давление.
Имбирь. Результаты одного исследования показывают, что употребление имбиря может положительно повлиять на уровень сахара в крови, липидов, артериального давления, уменьшает воспаление в организме.
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