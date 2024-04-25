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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 апреля 2024, 09:00
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Перечислены самые полезные для здоровья добавки к кофе

Можете попробовать их с этим напитком
Кофе — один из самых популярных напитков в мире, его ежедневно пьют до 85% американцев. Важно при этом правильно выбрать добавки к нему.
Перечислены самые полезные для здоровья добавки к кофе
© iStock

Коллагеновые пептиды. Они представляют собой хорошо усваиваемые цепочки аминокислот, полученные из белков животного происхождения. Это поможет вам увеличить потребление белка.

Корица. Щепотка корицы в кофе сократит количество сахара, которое вы добавляете в чашку. Также доказано, что добавление этой специи поддерживает здоровый уровень сахара в крови, может быть полезно людям с преддиабетом и диабетом.

Фруктовый подсластитель «Монах". Этот подсластитель получают из плодов растения Siraitia grosvenorii. Он в 300 раз слаще сахарозы или столового сахара, но не содержит калорий и не влияет на уровень сахара в крови.

Перечислены самые полезные для здоровья добавки к кофе
© BEO88 / GETTY IMAGES

Какао-порошок. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, богат питательными веществами, которые помогают регулировать кровяное давление.

Имбирь. Результаты одного исследования показывают, что употребление имбиря может положительно повлиять на уровень сахара в крови, липидов, артериального давления, уменьшает воспаление в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#кофе
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#еда и напитки
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#здоровье
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#медицина