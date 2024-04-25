Перечислены самые полезные для здоровья добавки к кофе

Коллагеновые пептиды. Они представляют собой хорошо усваиваемые цепочки аминокислот, полученные из белков животного происхождения. Это поможет вам увеличить потребление белка.

Корица. Щепотка корицы в кофе сократит количество сахара, которое вы добавляете в чашку. Также доказано, что добавление этой специи поддерживает здоровый уровень сахара в крови, может быть полезно людям с преддиабетом и диабетом.

Фруктовый подсластитель «Монах". Этот подсластитель получают из плодов растения Siraitia grosvenorii. Он в 300 раз слаще сахарозы или столового сахара, но не содержит калорий и не влияет на уровень сахара в крови.