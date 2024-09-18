Перечислены самые полезные для здоровья фиолетовые продукты

Ежевика. Она является хорошим источником витамина С (антиоксидант) и клетчатки (помогает пищеварению). Один из видов ежевики, вечнозелёная, содержит эллаговую кислоту с противовирусными и антибактериальными свойствами.

Сливы. Эти продукты уменьшают воспаление, предотвращают развитие аллергических реакций. Есть некоторые указания на то, что сливы улучшают процесс приобретения новых знаний и их понимание, хорошо влияют на память, здоровье костей, снижают риск возникновения сердечных заболеваний. Также они содержат витамины А, С, К.

Черника. Она помогает снизить риск развития заболеваний сердца или диабета 2 типа, помогает контролировать вес, поддерживание когнитивные функции, здоровую микрофлору кишечника.

Инжир. В нём больше антиоксидантов, чем в красном вине. Также инжир — хороший источник калия, кальция, фосфора, магния.

Виноград. Одно исследование показало, что виноград сорта Конкорд и фиолетовый виноград имеют больше антиоксидантов, чем зелёный. Кроме того, в винограде есть ресвератрол, обладающий противораковой активностью.

Вишня. Согласно научным данным, в больших количествах она уменьшает признаки окислительного стресса, воспаление, болезненность мышц и снижает артериальное давление. Есть доказательства, что вишня полезна при артрите, диабете и регулировании уровня холестерина.