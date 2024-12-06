Перечислены самые полезные для здоровья фрукты

Яблоки. В них много витамина С, клетчатки, антиоксидантов (в том числе флавоноидов и фенольных кислот). Результаты исследования, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition, показали, что женщины, которые ели больше всего яблок, имели на 13−22% меньше шансов на развитие болезней сердца. Кроме того, эти фрукты помогают контролировать вес, снизить риск возникновения некоторых видов рака, астмы, диабета 2 типа, возрастного снижения когнитивных способностей.

Черника. Она содержит много антоцианов, которые защищают от хронических болезней, замедляя старение. Данные работы, опубликованные в журнале Advances in Nutrition, демонстрируют, что частое употребление черники помогает снизить вероятность развития сердечных заболеваний, диабета 2 типа, системного воспаления, глаукомы, ухудшения когнитивных функций и памяти, связанных со старением.

Гранаты. Этот фрукт содержит витамин С, калий, витамин К и биоактивные полифенолы. Последние действуют как мощные антиоксиданты, снижающие риск возникновения некоторых хронических заболеваний.

Апельсины. Они богаты витаминами, А и С, витаминами группы В, клетчаткой, калием, кальцием. Исследования показывают, что эти фрукты укрепляют иммунитет, улучшают здоровье кожи, снижают вероятность развития болезней сердца, обладают противораковыми, противовоспалительными, нейропротекторными и антивозрастными свойствами. В недавней работе также выяснилось, что апельсины полезны для микробиома кишечника.

Клубника. Эта ягода полезна для сердца, помогает контролировать вес, улучшает микробиом кишечника, замедляет ухудшение работы мозга с возрастом. Результаты одного исследования, проведённого в Медицинском центре Университета Раша в Чикаго, показали, что у пожилых людей, которые ели больше всего клубники, имели на 34% меньше риск развития болезни Альцгеймера в период наблюдения за ними.