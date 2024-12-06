Перечислены самые полезные для здоровья фрукты

Перечислены самые полезные для здоровья фруктыОбязательно ешьте их как можно чаще
Яблоки. В них много витамина С, клетчатки, антиоксидантов (в том числе флавоноидов и фенольных кислот). Результаты исследования, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition, показали, что женщины, которые ели больше всего яблок, имели на 13−22% меньше шансов на развитие болезней сердца. Кроме того, эти фрукты помогают контролировать вес, снизить риск возникновения некоторых видов рака, астмы, диабета 2 типа, возрастного снижения когнитивных способностей.
Черника. Она содержит много антоцианов, которые защищают от хронических болезней, замедляя старение. Данные работы, опубликованные в журнале Advances in Nutrition, демонстрируют, что частое употребление черники помогает снизить вероятность развития сердечных заболеваний, диабета 2 типа, системного воспаления, глаукомы, ухудшения когнитивных функций и памяти, связанных со старением.
Гранаты. Этот фрукт содержит витамин С, калий, витамин К и биоактивные полифенолы. Последние действуют как мощные антиоксиданты, снижающие риск возникновения некоторых хронических заболеваний.
Апельсины. Они богаты витаминами, А и С, витаминами группы В, клетчаткой, калием, кальцием. Исследования показывают, что эти фрукты укрепляют иммунитет, улучшают здоровье кожи, снижают вероятность развития болезней сердца, обладают противораковыми, противовоспалительными, нейропротекторными и антивозрастными свойствами. В недавней работе также выяснилось, что апельсины полезны для микробиома кишечника.
Клубника. Эта ягода полезна для сердца, помогает контролировать вес, улучшает микробиом кишечника, замедляет ухудшение работы мозга с возрастом. Результаты одного исследования, проведённого в Медицинском центре Университета Раша в Чикаго, показали, что у пожилых людей, которые ели больше всего клубники, имели на 34% меньше риск развития болезни Альцгеймера в период наблюдения за ними.
Малина. В основном антиоксиданты содержатся в её таких веществах, как эллаговая кислота (обладает противораковыми свойствами) и антоцианы (поддерживают здоровье сердца, защищают от болезней сердца, диабета 2 типа, ожирения, возрастного снижения работы мозга).
Красный виноград. Это источник флавоноида ресвератрола. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, он борется с воспалением, улучшает работу сердца, защищает от рака, диабета, ожирения, ухудшения работы мозга, старения. Авторы этой работы также полагают, что это вещество может предотвратить возрастные болезни или защитить от них.
Манго. Одно исследование продемонстрировало, что у людей, которые употребляли сублимированный манго, улучшился уровень сахара в крови. Также этот фрукт уменьшает воспаление, снижает риск возникновения диабета 2 типа, болезней сердца.
Черешня. Она наполнена антоцианами. Эти соединения, как показал обзор из журнала Nutrients, помогают уменьшить боль и воспаление, улучшить сон, снижают маркеры, связанные с болезнями сердца и диабетом 2 типа, борются с воспалением.
Мускусная дыня. Этот фрукт хорошо увлажняет и насыщает, даёт сердцу необходимые питательные вещества, содержит лютеин и зеаксантин, которые защищают от развития возрастной макулярной дегенерации.
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