Перечислены самые полезные для здоровья кишечника продукты

Консервированные бобовые. Чёрная фасоль, нут и красная фасоль - источники клетчатки и растительного белка. Согласно исследованию 2023 года, регулярное употребление фасоли (около 1 чашки в день) связано с улучшением разнообразия микробиоты кишечника. Это часто улучшает состояние пищеварительной системы.

Консервированные артишоки. Они положительно влияют на бактерии в кишечнике, говорит Кристи Ли, сертифицированный диетолог и директор по питанию и научным вопросам в Danone North America. Всё потому, что артишоки содержат инулин, который стимулирует рост бифидобактерий.

Лук. Этот продукт полезен для кишечника за счёт высокого содержания пребиотических волокон, особенно фруктоолигосахаридов (ФОС). Обзор 2022 года показал, что ФОС улучшают состояние в том числе при остеопорозе, некоторых расстройствах желудочно-кишечного тракта, болезнях сердца и диабете 2 типа.