Перечислены самые полезные для здоровья масла для жарки

Оливковое масло. Масло первого отжима содержит 69,2% МНЖК, 9,07% ПНЖК и 15,4% насыщенных жиров. Также у него хорошая температура дымления: 210 градусов по Цельсию у обычного и 160−170 градусов у варианта первого отжима. Одно исследование показало, что в процессе жарки на оливковом масле образуется меньше всего свободных жирных кислот по сравнению с рапсовым и арахисовым маслами.

Масло авокадо. В нём 70,6% МНЖК, 13,5% ПНЖК и 11% насыщенных жиров. Результаты одной работы продемонстрировали, что это масло при воздействии тепла от 180 градусов по Цельсию в течение 9 часов остаётся таким же стабильным, как и оливковое. А после пяти циклов жарки у него была выше остальных (масла сои, кунжута, миндаля) антиоксидантная способность.

Масло рисовых отрубей. Оно имеет высокую антиоксидантную способность. Температура дымления этого масла составляет 232 градуса по Цельсию. Также его можно смешивать с другими маслами.