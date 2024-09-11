Перечислены самые полезные для здоровья рыбные консервы

Сардины. Эта рыба позволит вам получить жирные кислоты омега-3, кальций, витамины D и B12. Благодаря омега-3 вы улучшите здоровье сердца и работу мозга, а за счёт кальция укрепите кости.

Селёдка. Консервированная сельдь богата жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и витаминами D и B12. Кроме того, она является отличным источником белка и селена.

Копчёная селёдка. Она содержит много жирных кислот омега-3, белка и витамина D. Также она, как правило, более питательна, чем другие виды консервированных морепродуктов.

Лосось. В консервированном виде это отличный источник белка, витамина D и жирных кислот омега-3.

Треска. Банка трески (85 г) содержит 19 г белка и всего 89 калорий. Эта рыба может быть идеальным вариантом для худеющих.

Голубой тунец. Согласно исследованиям, он содержит больше белка, чем многие другие виды морепродуктов, а также обладает мощным аминокислотным профилем.

Радужная форель. Из неё вы получите высококачественный белок, полезные жиры, витамины и минералы. Омега-3 жирные кислоты в радужной форели оказывают противовоспалительное действие. Исследования связывают белок в этой рыбе с антиоксидантными, противораковыми и антибактериальными свойствами.