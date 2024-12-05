Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 декабря 2024, 00:45
1 мин.

Перечислены самые полезные для здоровья способы приготовления попкорна

Лучше всего сделать эту закуску дома
Попкорн — это кукурузное зерно, которое раздувается или лопается при нагревании. Само по себе это блюдо полезно, так как содержит много клетчатки. Проблемы возникают, когда мы добавляем в попкорн масло и соль.
Перечислены самые полезные для здоровья способы приготовления попкорна
© Sharmis Passions

Наиболее «здоровым» вариантом попкорна будет простой воздушный попкорн без масла и соли. В такой закуске будет много клетчатки, антиоксидантов, очень мало жира и калорий. Также это полезный вариант перекуса для тех, кто хочет сбросить вес.

Перечислены самые полезные для здоровья способы приготовления попкорна
© Melissa Ross / Getty Images

Большинству из нас всё же нужно немного приправ, чтобы насладиться попкорном. Поэтому как только вы его приготовите, добавьте к нему чуть-чуть оливкового масла и щепотку соли. Можете также попробовать растопить 1 чайную ложку сливочного масла и перемешать её с закуской.

Для приготовления попкорна на плите используйте масло, которое выдерживает высокие температуры. Это подсолнечное, рапсовое, подсолнечное. Когда нагреется масло, выложите на сковородку один слой зёрен попкорна. Накройте всё крышкой, но не полностью. Чтобы избежать подгорания, уберите со сковороды попкорн сразу же, как только он начнёт лопаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.