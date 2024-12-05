Перечислены самые полезные для здоровья способы приготовления попкорна

Большинству из нас всё же нужно немного приправ, чтобы насладиться попкорном. Поэтому как только вы его приготовите, добавьте к нему чуть-чуть оливкового масла и щепотку соли. Можете также попробовать растопить 1 чайную ложку сливочного масла и перемешать её с закуской.

Для приготовления попкорна на плите используйте масло, которое выдерживает высокие температуры. Это подсолнечное, рапсовое, подсолнечное. Когда нагреется масло, выложите на сковородку один слой зёрен попкорна. Накройте всё крышкой, но не полностью. Чтобы избежать подгорания, уберите со сковороды попкорн сразу же, как только он начнёт лопаться.

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