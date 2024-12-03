Перечислены самые полезные для здоровья зимние овощи

Перечислены самые полезные для здоровья зимние овощиДобавьте их в свою тарелку
Кале. Часто её вкус только улучшается после морозных дней. Из одной чашки капусты кале вы получите 4,72 г клетчатки (около 16,86% суточной нормы). Также эта капуста содержит много витамина А, С, магния, калия, антиоксидантов-каротиноидов.
Шпинат. В его состав входят витамины C и E, которые действуют как антиоксиданты. Из одной чашки приготовленного шпината вы получите 19,5% суточной нормы витамина C и 26% дневной нормы витамина Е. Также в нём есть фолиевая кислота, железо, кальций, полифенолы.
Брюссельская капуста. Одна чашка приготовленной брюссельской капусты даёт 6 г клетчатки. Это 21,43% от суточной нормы. Также вы получите из одной чашки этой капусты более 180% от суточной потребности витамина К.
Картофель. Наслаждаться им можно всю зиму. Это отличный источник клетчатки, витамина С, витаминов группы В, калия. Красный печёный картофель среднего размера (170 г) даёт 20% суточной потребности в калии.
Морковь. Особенно много в ней витамина А. Чашка сырой моркови обеспечивает организм 119% дневной нормы этого витамина.
Швейцарский мангольд. Он богат полезными для сердца веществами: калием и магнием. Одна чашка этого овоща даст 20% суточной нормы калия и 35% дневной нормы магния.
Пастернак. Из одной чашки пастернака вы получите 22% суточной нормы витамина С, 12% дневной нормы калия и 23% суточной нормы фолиевой кислоты. В той же порции есть 5,6 г клетчатки, что составляет 20% от дневной нормы.
Лук-порей. Это хороший источник витамина К и марганца. Также лук-порей богат флавоноидами. Исследования показывают, что те, кто придерживается диеты с высоким содержанием флавоноидов, имеют более низкие показатели сердечных заболеваний, сердечных приступов.
Брюква. Особенно много в ней витамина С: в одной порции варёной и размятой брюквы — 50% дневной нормы. Согласно исследованиям, диеты, содержащие много витамина С, снижают риск возникновения ряда болезней, в том числе нескольких видов рака (рак мочевого пузыря, молочной железы, лёгких).
Капуста. Это источник антоцианов. Потребление большого количества этих веществ связано со снижением вероятности развития ишемической болезни сердца, снижением риска смерти от болезней сердца.
Дайкон. Разновидность зимней редьки. Одна порция этого овоща в сыром виде содержит всего 18 ккал, но даёт 18,8% от суточной нормы витамина С.
Свёкла. Как показывают исследования, беталаины и нитраты в этом овоще снижают риск возникновения сердечных заболеваний. Всё потому, что эти вещества улучшают кровоток, снижают кровяное давление, улучшают работу кровеносных сосудов.
Цветная капуста. Она богата многими витаминами и минералами. В том числе фолиевой кислотой, витамином С и К. При этом в одной чашке приготовленной цветной капусты всего 5,1 г углеводов и 28,6 ккал.
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