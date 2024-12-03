Перечислены самые полезные для здоровья зимние овощи

Кале. Часто её вкус только улучшается после морозных дней. Из одной чашки капусты кале вы получите 4,72 г клетчатки (около 16,86% суточной нормы). Также эта капуста содержит много витамина А, С, магния, калия, антиоксидантов-каротиноидов.

Шпинат. В его состав входят витамины C и E, которые действуют как антиоксиданты. Из одной чашки приготовленного шпината вы получите 19,5% суточной нормы витамина C и 26% дневной нормы витамина Е. Также в нём есть фолиевая кислота, железо, кальций, полифенолы.

Брюссельская капуста. Одна чашка приготовленной брюссельской капусты даёт 6 г клетчатки. Это 21,43% от суточной нормы. Также вы получите из одной чашки этой капусты более 180% от суточной потребности витамина К.

Картофель. Наслаждаться им можно всю зиму. Это отличный источник клетчатки, витамина С, витаминов группы В, калия. Красный печёный картофель среднего размера (170 г) даёт 20% суточной потребности в калии.

Морковь. Особенно много в ней витамина А. Чашка сырой моркови обеспечивает организм 119% дневной нормы этого витамина.

Швейцарский мангольд. Он богат полезными для сердца веществами: калием и магнием. Одна чашка этого овоща даст 20% суточной нормы калия и 35% дневной нормы магния.

Пастернак. Из одной чашки пастернака вы получите 22% суточной нормы витамина С, 12% дневной нормы калия и 23% суточной нормы фолиевой кислоты. В той же порции есть 5,6 г клетчатки, что составляет 20% от дневной нормы.