Перечислены самые полезные закуски для просмотра спортивных матчей

Обратите внимание на такие продукты и блюда, как хрустящие овощи (брокколи, цветная капуста, морковь, спаржа, огурец); салаты с низкокалорийными заправками; низкокалорийные закуски, приготовленные из чёрной фасоли, хумуса; гуакамоле; сальса (только не ешьте с этим соусом чипсы); попкорн (без соли и масла или с ними, но в небольших количествах); курица-гриль, рыба, вегетарианские бургеры; газированная вода, ароматизированные, низкокалорийные напитки.

При этом нужно однозначно отказаться от пиццы, кесо и сливочных соусов, бутербродов с говядиной, хот-догов, колбасы, печенья, пирогов, конфет, чипсов, жирных сухариков, газированных напитков, подслащённых напитков, алкоголя.

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