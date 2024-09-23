Перечислены самые сладкие алкогольные коктейли

Пина Колада. 250 мл этого коктейля могут содержать 40 г сахара. Чтобы сделать напиток полезнее, используйте для его приготовления кокосовую воду или лёгкое кокосовое молоко вместо кокосовых сливок, добавляйте меньше ананасового сока.

Маргарита. В одной порции на 250 мл содержится 36 г сахара. При этом готовые смеси для «Маргариты» могут содержать около 7 г сахара на 25 мл. Альтернатива — это коктейль «Ранчвотер», который состоит из текилы с газированной водой и соком лайма.

Май Тай. Из одного напитка (250 мл) вы получите 32 г сахара. Этот коктейль сочетает ром, сок лайма, апельсиновый кюрасао и миндальный сироп.

Дайкири. Чаще всего порция на 250 мл содержит не менее 30 г сахара. Вместо этого выпейте ром с газированной водой, размятой свежей клубникой и небольшим количеством сока лайма.

Белый русский. Данный напиток, приготовленный из водки, кофейного ликёра и густых сливок или молока, содержит 21,5 г сахара на порцию (250 мл).