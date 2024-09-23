Перечислены самые сладкие алкогольные коктейли

Перечислены самые сладкие алкогольные коктейлиЛучше их избегать
Пина Колада. 250 мл этого коктейля могут содержать 40 г сахара. Чтобы сделать напиток полезнее, используйте для его приготовления кокосовую воду или лёгкое кокосовое молоко вместо кокосовых сливок, добавляйте меньше ананасового сока.
Маргарита. В одной порции на 250 мл содержится 36 г сахара. При этом готовые смеси для «Маргариты» могут содержать около 7 г сахара на 25 мл. Альтернатива — это коктейль «Ранчвотер», который состоит из текилы с газированной водой и соком лайма.
Май Тай. Из одного напитка (250 мл) вы получите 32 г сахара. Этот коктейль сочетает ром, сок лайма, апельсиновый кюрасао и миндальный сироп.
Дайкири. Чаще всего порция на 250 мл содержит не менее 30 г сахара. Вместо этого выпейте ром с газированной водой, размятой свежей клубникой и небольшим количеством сока лайма.
Белый русский. Данный напиток, приготовленный из водки, кофейного ликёра и густых сливок или молока, содержит 21,5 г сахара на порцию (250 мл).
Лонг-Айлендский холодный чай. Порция объёмом 250 мл содержит 19 г сахара. Причём некоторые виды этого коктейля могут быть ещё слаще.
Космополитичный. Из одной порции такого коктейля вы получите 19 г сахара. Чтобы уменьшить количество сахара, закажите водку с содовой и лаймом и с небольшим количеством клюквенного сока.
Эпплтини. В 250 мл этого коктейля — около 18 г сахара. Замените лучше «Эпплтини» на обычный сухой мартини, который почти не содержит сахара.
Сангрия. Стакан красного вина сангрия на 250 мл даст вам как минимум 16 г сахара. Вариант с низким содержанием сахара — обычное красное вино или винный шпритцер.
Мохито. Из порции на 250 мл вы получите 8 г добавленного сахара. Можно также приготовить этот коктейль, но вообще без сахара.
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