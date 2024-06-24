Перечислены самые вредные для здоровья продукты

Перечислены самые вредные для здоровья продуктыЕшьте вместо них что-то более полезное
Обработанное мясо, такое как бекон, хот-доги и мясное ассорти.
Газированные напитки. Газированные и другие сладкие напитки связаны с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, кариесом и разрушением зубов. В качестве альтернативы употребляйте воду и травяные чаи.
Белый хлеб. Он изготавливается из рафинированной муки, из которой во время обработки удаляют клетчатку и питательные вещества. Замените белый хлеб на цельнозерновой, в котором больше клетчатки, витаминов и минералов.
Картофель фри. Его обычно обжаривают во фритюре с использованием вредных для здоровья масел и добавляют соль. Регулярное употребление жареной пищи может повысить риск возникновения ожирения, болезней сердца и других хронических заболеваний. Лучше съешьте запечённые в духовке картофельные дольки, приправленные зеленью и специями.
Бургеры быстрого питания. Часто в них много насыщенных жиров, соли и добавленного сахара. Со временем это может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Замените обычный бургер из говяжьего фарша на бургер с лососем, с фасолью или вегетарианский бургер.
Пончики. Лучше покупайте домашние кексы и булочки.
Плавленый сыр. Если вам хочется сыра, выбирайте свежий вариант моцареллы, феты, рикотты или козьего сыра. В них меньше жира и натрия, больше кальция и белка.
Картофельные чипсы. В них много жира, но при этом мало белка и клетчатки. Выбирайте лучше закуски с высоким содержанием питательных веществ, такие как жареный нут, смесь сухофруктов или чипсы из морских водорослей.
Обработанные закуски. К ним относятся печенье, крекеры, крендели с солью. В них содержится много вредных жиров, рафинированного сахара и искусственных добавок. Ешьте вместо них орехи, семена, свежие фрукты или овощи с хумусом.
Алкоголь. Он сам по себе высококалориен и может привести к развитию проблем со здоровьем. Вместо него употребляйте безалкогольные коктейли, газированную воду с фруктами, безалкогольное вино или пиво.
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