Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 июня 2024, 15:00
2 мин.

Перечислены самые вредные для здоровья продукты

Ешьте вместо них что-то более полезное
Один из самых простых способов улучшить рацион — заменить вредную еду на более здоровую. Эксперты рекомендуют ограничить потребление обработанного мяса, газированных напитков, белого хлеба, картофеля фри, бургеров, пончиков, плавленого сыра, картофельных чипсов, обработанных закусок, алкоголя.
Перечислены самые вредные для здоровья продукты
© Canva (11)

Обработанное мясо, такое как бекон, хот-доги и мясное ассорти.

Газированные напитки. Газированные и другие сладкие напитки связаны с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, кариесом и разрушением зубов. В качестве альтернативы употребляйте воду и травяные чаи.

Белый хлеб. Он изготавливается из рафинированной муки, из которой во время обработки удаляют клетчатку и питательные вещества. Замените белый хлеб на цельнозерновой, в котором больше клетчатки, витаминов и минералов.

Картофель фри. Его обычно обжаривают во фритюре с использованием вредных для здоровья масел и добавляют соль. Регулярное употребление жареной пищи может повысить риск возникновения ожирения, болезней сердца и других хронических заболеваний. Лучше съешьте запечённые в духовке картофельные дольки, приправленные зеленью и специями.

Бургеры быстрого питания. Часто в них много насыщенных жиров, соли и добавленного сахара. Со временем это может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Замените обычный бургер из говяжьего фарша на бургер с лососем, с фасолью или вегетарианский бургер.

Перечислены самые вредные для здоровья продукты
© Canva 1

Пончики. Лучше покупайте домашние кексы и булочки.

Плавленый сыр. Если вам хочется сыра, выбирайте свежий вариант моцареллы, феты, рикотты или козьего сыра. В них меньше жира и натрия, больше кальция и белка.

Картофельные чипсы. В них много жира, но при этом мало белка и клетчатки. Выбирайте лучше закуски с высоким содержанием питательных веществ, такие как жареный нут, смесь сухофруктов или чипсы из морских водорослей.

Обработанные закуски. К ним относятся печенье, крекеры, крендели с солью. В них содержится много вредных жиров, рафинированного сахара и искусственных добавок. Ешьте вместо них орехи, семена, свежие фрукты или овощи с хумусом.

Алкоголь. Он сам по себе высококалориен и может привести к развитию проблем со здоровьем. Вместо него употребляйте безалкогольные коктейли, газированную воду с фруктами, безалкогольное вино или пиво.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Everyday Health
Автор:Валерия Филимонова