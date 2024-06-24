Перечислены самые вредные для здоровья продукты

Обработанное мясо, такое как бекон, хот-доги и мясное ассорти.

Газированные напитки. Газированные и другие сладкие напитки связаны с увеличением веса, ожирением, диабетом 2 типа, кариесом и разрушением зубов. В качестве альтернативы употребляйте воду и травяные чаи.

Белый хлеб. Он изготавливается из рафинированной муки, из которой во время обработки удаляют клетчатку и питательные вещества. Замените белый хлеб на цельнозерновой, в котором больше клетчатки, витаминов и минералов.

Картофель фри. Его обычно обжаривают во фритюре с использованием вредных для здоровья масел и добавляют соль. Регулярное употребление жареной пищи может повысить риск возникновения ожирения, болезней сердца и других хронических заболеваний. Лучше съешьте запечённые в духовке картофельные дольки, приправленные зеленью и специями.

Бургеры быстрого питания. Часто в них много насыщенных жиров, соли и добавленного сахара. Со временем это может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Замените обычный бургер из говяжьего фарша на бургер с лососем, с фасолью или вегетарианский бургер.