Перечислены самые вредные для здоровья жирные продукты

Перечислены самые вредные для здоровья жирные продуктыСтарайтесь их есть как можно реже
Сосиски. Они содержат белок, но при этом богаты жирами. По данным Министерства сельского хозяйства США, в свиных сосисках больше жира, чем протеина, причём жир составляет большую часть калорий. Также 1/3 часть жира в этих продуктах — это насыщенные жиры.
Бекон. В одном его ломтике содержится столько же жира, сколько белка. Меньше всего жира в беконе из индейки.
Шортенинг. Это вид промышленного жира, который остаётся твёрдым при комнатной температуре. Чаще всего его применяют для выпечки. Однако он содержит трансжиры — наиболее опасную форму жиров.
Мороженое. Обычно его готовят из цельного молока и густых сливок. Эти два ингредиента содержат много жира.
Заправка для салата. Магазинные заправки обычно содержат большое количество жира, добавленные соль, сахар и консерванты.
Выпечка. Это ещё один источник нездорового жира и добавленного сахара. Добавленный сахар связан с повышенным уровнем жира в печени, негативным влиянием на уровень липидов в крови. Большинство кондитерских изделий готовятся со сливочным маслом или жиром.
Красное мясо. Более жирные куски говядины содержат много жира и насыщенных жиров. Если любите этой мясо, покупайте нежирные куски с небольшим количеством видимого жира и говяжий фарш, постный на 93%.
Хот-доги. В одной такой закуске из говядины может быть вдвое больше жира, чем белка.
Кожа птицы. В куриной коже весом 100 г содержится более 30 г жира. Около его трети приходится на насыщенные жиры.
Жареная еда. Жир содержится в самих продуктах и в масле, на котором их жарят.
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