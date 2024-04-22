Перечислены самые вредные для здоровья жирные продукты

Сосиски. Они содержат белок, но при этом богаты жирами. По данным Министерства сельского хозяйства США, в свиных сосисках больше жира, чем протеина, причём жир составляет большую часть калорий. Также 1/3 часть жира в этих продуктах — это насыщенные жиры.

Бекон. В одном его ломтике содержится столько же жира, сколько белка. Меньше всего жира в беконе из индейки.

Шортенинг. Это вид промышленного жира, который остаётся твёрдым при комнатной температуре. Чаще всего его применяют для выпечки. Однако он содержит трансжиры — наиболее опасную форму жиров.

Мороженое. Обычно его готовят из цельного молока и густых сливок. Эти два ингредиента содержат много жира.

Заправка для салата. Магазинные заправки обычно содержат большое количество жира, добавленные соль, сахар и консерванты.