Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 июня 2025, 16:30
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Перечислены серьёзные побочные эффекты приёма добавок с витамином D

Об этом важно знать
Избыток витамина D может вызвать очень неприятные побочные эффекты. Вот к чему нужно быть готовым.
Перечислены серьёзные побочные эффекты приёма добавок с витамином D
© IPF Foundation

Потеря аппетита, тошнота и рвота. Это первые и наиболее заметные симптомы избытка витамина D в организме.

Слабость, утомляемость и чувство, что вы «не в себе». В организме при высоком уровне витамина D возникает избыток кальция. Это может нарушить баланс жидкости и электролитов. Также вы можете столкнуться с головокружением, раздражительностью, общим недомоганием.

Частое мочеиспускание и обезвоживание. При слишком высоком уровне кальция почки усиленно работают, чтобы вывести его из организма. Но это может также привести к учащённому мочеиспусканию, даже если вы не пьёте много жидкости.

Перечислены серьёзные побочные эффекты приёма добавок с витамином D
© Tanja Ivanova / Getty Images

Боль в костях и накопление кальция. Если не обращать внимание на избыток кальция, он может привести к образованию камней в почках, повреждению кровеносных сосудов, вызвать проблемы с сердцем.

Неврологические симптомы. Они включают возникшую или сохраняющуюся спутанность сознания либо затуманенное сознание.

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