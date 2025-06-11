Перечислены серьёзные побочные эффекты приёма добавок с витамином D

Перечислены серьёзные побочные эффекты приёма добавок с витамином DОб этом важно знать
Потеря аппетита, тошнота и рвота. Это первые и наиболее заметные симптомы избытка витамина D в организме.
Слабость, утомляемость и чувство, что вы «не в себе». В организме при высоком уровне витамина D возникает избыток кальция. Это может нарушить баланс жидкости и электролитов. Также вы можете столкнуться с головокружением, раздражительностью, общим недомоганием.
Частое мочеиспускание и обезвоживание. При слишком высоком уровне кальция почки усиленно работают, чтобы вывести его из организма. Но это может также привести к учащённому мочеиспусканию, даже если вы не пьёте много жидкости.
Боль в костях и накопление кальция. Если не обращать внимание на избыток кальция, он может привести к образованию камней в почках, повреждению кровеносных сосудов, вызвать проблемы с сердцем.
Неврологические симптомы. Они включают возникшую или сохраняющуюся спутанность сознания либо затуманенное сознание.
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