Перечислены серьёзные побочные эффекты приёма добавок с витамином D

Потеря аппетита, тошнота и рвота. Это первые и наиболее заметные симптомы избытка витамина D в организме.

Слабость, утомляемость и чувство, что вы «не в себе». В организме при высоком уровне витамина D возникает избыток кальция. Это может нарушить баланс жидкости и электролитов. Также вы можете столкнуться с головокружением, раздражительностью, общим недомоганием.

Частое мочеиспускание и обезвоживание. При слишком высоком уровне кальция почки усиленно работают, чтобы вывести его из организма. Но это может также привести к учащённому мочеиспусканию, даже если вы не пьёте много жидкости.