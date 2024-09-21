Перечислены сезонные осенние фрукты и овощи

Яблоки. Пик их зрелости приходится на конец лета и осень (сентябрь-октябрь).

Тыквы. Созревают они к периоду с октября по ноябрь. Тыквы содержат много витаминов A, C и E, цинка, селена, железа, антиоксидантов.

Хурма. Обычно этот фрукт собирают в сентябре и октябре. Хурма богата витаминами, А и С, также в ней есть калий.

Сладкий картофель. Сбор урожая этой картошки начинается в середине осени. Один средний сладкий картофель, запечённый с кожурой, содержит около 100 ккал, 23 г углеводов и почти 4 г клетчатки.

Груши. Пика своей зрелости они достигают в сентябре и октябре. Эти фрукты содержат много клетчатки, ещё в их состав входит витамин С.

Зимний сквош. Одна чашка приготовленной мускатной тыквы содержит около 80 ккал и 6,5 г клетчатки.

Брокколи. Собирают эту капусту с октября и до середины ноября.

Клюква. Обычно она созревает к сентябрю и октябрю. Из этих ягод вы получите антиоксиданты, много клетчатки.