Перечислены шесть главных вещей для поддержания здоровья

Сон. Его нехватка и некачественный сон — путь к проблемам со здоровьем. При недостатке сна организм хуже реагирует на стресс, чаще болеет, быстрее набирает вес, чаще возникают гипертония и проблемы с сердцем, выше риск возникновения депрессии, инсульта, рака, диабета, болезни Альцгеймера, выше чувствительность к боли.

Вес. Из-за ожирения развиваются диабет второго типа, повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, дегенеративные изменения суставов и большинство злокачественных новообразований.

Диета. Важную роль играют сезонность и разнообразие продуктов. Нужно потреблять больше овощей, есть меньше мяса, особенно колбас, вместо сдобной булочки употреблять хлеб грубого помола, есть орехи, рыбу, пить пахту, кефир, достаточное количество воды.