Перечислены шесть научно доказанных способов защититься от старения

Правильно выстраивайте химию продуктов. Спермидин — это химическое вещество, которое встречается повсюду, а не только в сперме. Особенно много этого вещества в грибах, соевых бобах, сыре чеддер. Эксперименты на мышах показывают, что добавление этого соединения в воду может продлить их жизнь. Кроме того, люди, которые получают больше всего спермидина, живут в среднем на пять лет дольше, чем те, кто потребляет его меньше всего.

Есть и другие молекулы в продуктах питания, влияющие на старение. Известно, что куркумин обладает противовоспалительным эффектом. Он содержится в куркуме. Также кверцетин (можно получить из тёмного шоколада, бузины, красной капусты) и физетин (есть в клубнике) выводят «старые» клетки у мышей.

Ешьте больше овощей. Известно, что употребление большего количества цельнозерновых (например, цельнозернового хлеба или коричневого риса), бобовых (гороха, фасоли и бобовых) и орехов может добавить вам ещё несколько дополнительных лет жизни. Также один систематический обзор продемонстрировал, что лучшая пища для улучшения маркеров крови — это орехи, бобовые и цельные зёрна, а худшая — красное мясо и подслащённые сахаром напитки.

Обращайте внимание на источник белка. Благодаря исследованиям на мухах и червях учёные обнаружили, что ограничение потребления белка может стать ключом к более долгой жизни животных. Что касается людей, то одна работа показала, что те, кто ест меньше белка, живут дольше, чем те, кто придерживается диеты с высоким содержанием белка. Например, 50-летний человек, который получает менее 45 г белка в день, может прожить до 82 лет, а тот, кто потребляет 90 г в день, доживёт только до 78.

При этом масштабный обзор 32 исследований, связанных с потреблением белка, показал, что более высокое потребление белка снижает риск смерти в целом. Хотя диета, в которой мясной белок заменяется растительным, может быть связана с долголетием.