Перечислены симптомы опасно высокого уровня холестерина в крови

Опубликовано 25 июля 2024, 10:30
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Перечислены симптомы опасно высокого уровня холестерина в кровиПроверьте себя
Холестерин — это важная составляющая здоровой диеты. Однако если уровень этого вещества в крови слишком высокий, то это может плохо сказаться на сердце: повысится риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта.
Высокий уровень холестерина в крови редко сопровождается какими-то постоянными признаками. Но те, у кого есть эта проблема, часто страдают от инсульта и инфаркта.
По данным Healthline, наиболее распространённые симптомы ишемической болезни сердца — это тошнота, боль в груди, одышка, сильная усталость, боль в шее, челюсти, верхнем отделе брюшной полости или спине, онемение в конечностях, ощущение, что руки и ноги постоянно мёрзнут.
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