Перечислены симптомы опасно высокого уровня холестерина в крови

По данным Healthline, наиболее распространённые симптомы ишемической болезни сердца — это тошнота, боль в груди, одышка, сильная усталость, боль в шее, челюсти, верхнем отделе брюшной полости или спине, онемение в конечностях, ощущение, что руки и ноги постоянно мёрзнут.

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