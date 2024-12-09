Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 декабря 2024, 06:00
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Перечислены симптомы рака, которые проявляются на лице

Часто на них даже не обращают внимания
Органы здравоохранения сообщают: многие пациенты с раком лёгких замечали у себя на лице различные изменения. Особенно это касается женщин.
Перечислены симптомы рака, которые проявляются на лице
© Cancer Center for Healing

В статье, опубликованной на сайте онкологического центра Reynolds Cancer Support House, перечисляются симптомы рака, на которые женщины зачастую не обращают внимания. Это отёки, припухлость, покраснения на лице. О них сообщают люди с раком лёгких.

Перечислены симптомы рака, которые проявляются на лице
© Depositphotos.com / VitalikRadko

Дело в том, что раковая опухоль обычно блокирует сосуды в области груди. Из-за этого нарушается свободный отток крови от головы и лица.

Изменения, которые проявляются на лице, могут также указывать на карциноидную опухоль. Она растёт в нейроэндокринных клетках, отвечающих за передачу сигналов через выделение гормонов. При раке могут возникать покраснение лица, жар, свистящее или хрипящее дыхание.

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