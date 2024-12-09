Перечислены симптомы рака, которые проявляются на лице

Перечислены симптомы рака, которые проявляются на лицеЧасто на них даже не обращают внимания
В статье, опубликованной на сайте онкологического центра Reynolds Cancer Support House, перечисляются симптомы рака, на которые женщины зачастую не обращают внимания. Это отёки, припухлость, покраснения на лице. О них сообщают люди с раком лёгких.
Дело в том, что раковая опухоль обычно блокирует сосуды в области груди. Из-за этого нарушается свободный отток крови от головы и лица.
Изменения, которые проявляются на лице, могут также указывать на карциноидную опухоль. Она растёт в нейроэндокринных клетках, отвечающих за передачу сигналов через выделение гормонов. При раке могут возникать покраснение лица, жар, свистящее или хрипящее дыхание.
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