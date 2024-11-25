Перечислены скрытые признаки того, что вы едите слишком много белка

Вот какие признаки говорят о том, что вам требуется меньше белка, чем вы получаете.

Вы часто испытываете жажду или обезвоживание. Если вам постоянно хочется пить — это один из признаков слишком большого потребления белка. То же самое касается постоянной сухости во рту. Хроническое обезвоживание может вызвать проблемы с почками, упадок сил, нарушение работы организма.

У вас проблемы с пищеварением. Запоры, вздутие живота или газы указывают на то, что вы едите чересчур много белка. Для решения этих проблем добавьте в рацион продукты, богатые клетчаткой.

У вас неприятный запах изо рта. Согласно исследованиям, такой запах может возникнуть из-за низкоуглеводной и высокобелковой диеты.