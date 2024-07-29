Перечислены советы для лучшего секса

Джорджетт Калл, секс-коус, дала несколько рекомендаций по улучшению сексуальной жизни.

Надевайте носки. Известно, что когда пальцы ног находятся в тепле, то это благотворно сказывается на кровообращении. В результате чувствительность эрогенных зон увеличивается, шансы на оргазм повышаются.

Создайте идеальную температуру. По мнению экспертов, она должна составлять 20 градусов Цельсия.

Пейте чай. Кофеин, как показывают исследования, помогает мужчинам лучше себя проявлять в спальне. Он повышает уровень тестостерона, снижает риск эректильной дисфункции.

Съешьте банан. Они содержат много калия и других веществ, повышающих выработку тестостерона. Он увеличивает сексуальное влечение и помогает дольше держаться в постели.

Спите нагишом. При контакте «кожа к коже» увеличивается выброс окситоцина. Этот гормон снижает уровень стресса, усиливает близость.