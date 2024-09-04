Перечислены способы быстро избавиться от 150 калорий

Вот несколько увлекательных занятий для сжигания 150 калорий.

Ходьба. Человек весом 70 кг сжигает за 30 минут ходьбы со скоростью 5,6 км/ч. И чем быстрее вы идёте, тем больше калорий сжигаете. По данным клиники Майо, ежедневная прогулка быстрым шагом может иметь множество преимуществ, в том числе поддержание контроля веса и потери жира, снижение риска возникновения проблем с сердцем, высокого кровяного давления, диабета 2 типа, рака и инсульта, улучшение здоровья сердца и кровеносных сосудов, укрепление мышц и костей, повышение мышечной выносливости, уровня энергии, улучшение памяти, сна, настроения и мыслительных процессов, поддержка работы иммунной системы, управление стрессом и напряжением.

Перестановка в доме и его украшение. По данным Гарвардской медицинской школы, если вы переставите мебель, покрасите стены, наклеите на них обои, перетащите коробки в другое место, то это ускорит сжигание калорий.

Работа в саду. Она предполагает выполнение действий, ускоряющих сжигание жира. Согласно одному научному обзору, садоводство может помочь уменьшить стресс, улучшить настроение, поддержать психическое благополучие, справиться с депрессией или тревогой. Также благодаря этому виду деятельности вы можете улучшить силу, ловкость, быстрее выздороветь после болезни.

Генеральная уборка, работа по дому и ремонт. Работа по дому может уменьшить симптомы усталости и депрессии. Пожилым людям она может обеспечить умственную стимуляцию. Тщательная уборка сжигает 162 калории за полчаса (это касается человека весом 70 кг). Всего за 27 минут мытья окон или автомобиля вы избавитесь от почти 150 калорий.

Игры. Вы можете играть с детьми, домашними животными, друзьями или даже в одиночестве.

Активные видеоигры. К ним относятся музыкальные, спортивные игры, VR-игры.

Танцы. За 41 минуту медленных танцев (вальс или фокстрот) человек весом 70 кг сожжёт 150 калорий. За 22 минуты танцев средней интенсивности (диско, кадриль или бальные) и 20 минут интенсивных танцев вы тоже избавитесь от 150 калорий.

Виды деятельности в воде. Это плавание, энергичное плавание, водное поло, водный волейбол.