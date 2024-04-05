Перечислены способы быстрого похудения при помощи ходьбы

Попробуйте ракинг. Ракинг предполагает ходьбу с утяжелённым рюкзаком. Это поможет вам сжечь больше калорий.

Соревнуйтесь с самим собой. Чем быстрее вы ходите, тем больше калорий сжигаете за одну минуту тренировки. Начните с обычного темпа ходьбы и постепенно увеличивайте его со временем.

Добавьте ходьбу по наклонной поверхности в программу тренировок. Одно исследование 2022 года показало, что ходьба по уклону 6% в течение не менее 30 минут привела к большей потере жира у женщин в возрасте 50 лет по сравнению с обычной ходьбой. Поднятие в гору задействует больше мышц, увеличивает частоту сердечных сокращений и сжигает больше калорий, чем ходьба по ровной поверхности.

Попробуйте интервальные тренировки. Например, если вы собираетесь ходить 30 минут, то чередуйте четыре минуты в умеренном темпе или без наклона, а затем одну минуту в быстром темпе или с наклоном. И так шесть раз подряд.

Выходите на улицу. Результаты исследований показывают, что прогулки на свежем воздухе помогают справляться со стрессом, снизить уровень холестерина и кровяное давление. Также такая прогулка требует больше энергии, за счёт чего сжигается больше калорий.