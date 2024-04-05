Перечислены способы быстрого похудения при помощи ходьбы

Перечислены способы быстрого похудения при помощи ходьбыСледуйте этим советам экспертов
Попробуйте ракинг. Ракинг предполагает ходьбу с утяжелённым рюкзаком. Это поможет вам сжечь больше калорий.
Соревнуйтесь с самим собой. Чем быстрее вы ходите, тем больше калорий сжигаете за одну минуту тренировки. Начните с обычного темпа ходьбы и постепенно увеличивайте его со временем.
Добавьте ходьбу по наклонной поверхности в программу тренировок. Одно исследование 2022 года показало, что ходьба по уклону 6% в течение не менее 30 минут привела к большей потере жира у женщин в возрасте 50 лет по сравнению с обычной ходьбой. Поднятие в гору задействует больше мышц, увеличивает частоту сердечных сокращений и сжигает больше калорий, чем ходьба по ровной поверхности.
Попробуйте интервальные тренировки. Например, если вы собираетесь ходить 30 минут, то чередуйте четыре минуты в умеренном темпе или без наклона, а затем одну минуту в быстром темпе или с наклоном. И так шесть раз подряд.
Выходите на улицу. Результаты исследований показывают, что прогулки на свежем воздухе помогают справляться со стрессом, снизить уровень холестерина и кровяное давление. Также такая прогулка требует больше энергии, за счёт чего сжигается больше калорий.
С утра первым делом идите на прогулку. Обзор 2020 года показал, что соблюдение постоянного времени тренировок, особенно по утрам, делает человека более приверженным физическим упражнениям. Это может помочь быстрее похудеть.
Ходите по пешеходным тропам. Исследование 2021 года продемонстрировало, что пешие прогулки могут уменьшить воспаление, снизить уровень триглицеридов, помочь контролировать вес.
Гуляйте с другими людьми. Групповые упражнения, согласно исследованиям, сильнее способствуют долгосрочному снижению веса, чем занятия в одиночку.
Увеличьте свой NEAT. То есть количество активности без физических упражнений.
Обращайте внимание на движения своего тела. Это улучшит концентрацию, предотвратит травмы, улучшит вашу физическую форму.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.