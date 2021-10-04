Перечислены способы избавления от "мозгового тумана" после COVID-19 и других заболеваний

Перечислены способы избавления от "мозгового тумана" после COVID-19 и других заболеванийПравда, лекарственного препарата от него ещё не существует
Под "мозговым туманом" понимают состояние, говорит BBC Science Focus, когда человек испытывает сложности с сосредоточиванием внимания на чём-то, жалуется за забывчивость, головокружение. Причин этого явления может быть множество. К примеру, оно может возникнуть из-за вируса, который вызывает COVID-19, из-за химиотерапии, из-за менопаузы. Играют роль и социальные, психологические факторы.
Выбор способа для борьбы с "мозговым туманом" зависит от того, чем вызвано это явление. Если воздействием на мозг в результате лечения, болезни и т. п., то можно попробовать составлять списки дел, ставить напоминания на гаджетах.
Если же причина психологическая, то, к примеру, вы можете сосредоточиться на одном виде деятельности вместо двух (в случае, если вы совмещаете работу с воспитанием детей), постараться отказаться от большого количества алкогольных напитков и фастфуда, помнить о гигиене сна (в одно и то же время ложиться спать, не работать и не пить кофе поздно вечером), выделять достаточно времени на отдых.
Также мыслительные способности улучшаются, когда мы находимся в приподнятом настроении. Для этого нужно просто понять, что поможет улучшить его. Это может быть разговор с другом или прогулка.
Ещё один вариант - физическая активность. Например, бег или даже занятия боевыми искусствами помогут восстановить умственную деятельность и избавиться от "тумана".
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