Перечислены способы избавления от "мозгового тумана" после COVID-19 и других заболеваний

Выбор способа для борьбы с "мозговым туманом" зависит от того, чем вызвано это явление. Если воздействием на мозг в результате лечения, болезни и т. п., то можно попробовать составлять списки дел, ставить напоминания на гаджетах.

Если же причина психологическая, то, к примеру, вы можете сосредоточиться на одном виде деятельности вместо двух (в случае, если вы совмещаете работу с воспитанием детей), постараться отказаться от большого количества алкогольных напитков и фастфуда, помнить о гигиене сна (в одно и то же время ложиться спать, не работать и не пить кофе поздно вечером), выделять достаточно времени на отдых.

Также мыслительные способности улучшаются, когда мы находимся в приподнятом настроении. Для этого нужно просто понять, что поможет улучшить его. Это может быть разговор с другом или прогулка.

Ещё один вариант - физическая активность. Например, бег или даже занятия боевыми искусствами помогут восстановить умственную деятельность и избавиться от "тумана".

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