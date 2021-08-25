Перечислены способы поддержания здоровья при работе из дома

Перечислены способы поддержания здоровья при работе из домаОни помогут не сойти с ума на удалёнке
Сначала блогер назвала действия, которые точно ухудшат самочувствие и позже приведут к выгоранию. Это работа после окончания рабочего дня, до начала рабочего дня, а также по ночам. В первом случае тратится много сил и времени и есть риск не успевать полноценно восстанавливать организм.
Во втором случае вреда не будет, если общая продолжительность рабочего дня одинаковая, то есть вы просто встаёте раньше. А если она больше, то точно так же можно потратить много сил, что приведёт как минимум к усталости, как максимум - к ухудшением памяти, внимания, сонливости и недомоганию.
При ночном труде легко сбивается режим дня. Также, скорее всего, вы на следующий день будете себя плохо чувствовать, а при работе в темноте испортите зрение. При таком подходе очень важно хорошо высыпаться.
К этим трём вариантам ещё автор добавляет работу во время выходных, работу без перерывов, состояние стресса/дистресса при очень сложной или неинтересной работе.
Самое главное при необходимости работать сверхурочно - успевать восстанавливаться. Для этого подходит сон (основа всего), хороший завтрак, обед, ужин, увлечения, спорт.
Помимо этого, для поддержания здоровья важно не забывать о физической активности (чтобы компенсировать сидячую работу) и о правильном положении тела во время сидения за компьютером. Необходимо проверить, соответствует ли рекомендациям врачей наклон головы, расстояние до монитора и пр.
А чтобы быть максимально продуктивным и комфортно ощущать себя во время удалённой работы, нужно лишь следовать всем вышеперечисленным правилам. То есть хорошо питаться и высыпаться, устраивать себе отдых, больше двигаться, соблюдать режим работы, не забывать о хобби.