Перечислены способы поддержания здоровья при работе из дома

Сначала блогер назвала действия, которые точно ухудшат самочувствие и позже приведут к выгоранию. Это работа после окончания рабочего дня, до начала рабочего дня, а также по ночам. В первом случае тратится много сил и времени и есть риск не успевать полноценно восстанавливать организм.

Во втором случае вреда не будет, если общая продолжительность рабочего дня одинаковая, то есть вы просто встаёте раньше. А если она больше, то точно так же можно потратить много сил, что приведёт как минимум к усталости, как максимум - к ухудшением памяти, внимания, сонливости и недомоганию.

При ночном труде легко сбивается режим дня. Также, скорее всего, вы на следующий день будете себя плохо чувствовать, а при работе в темноте испортите зрение. При таком подходе очень важно хорошо высыпаться.