Перечислены способы похудеть для тех, кто много ходит

Правильно рассчитайте время. Научно доказано, что упражнения с утра ускоряют потерю веса и уменьшают чувство голода. При этом вечерние прогулки могут помочь снизить уровень гормона голода грелина. Благодаря этому вы будете есть меньше и при этом терять лишние килограммы.

Используйте палки для ходьбы. Особенно помогают такие пали людям с ожирением или лишним весом улучшить состав тела, уровень сахара в крови и здоровье сердца. Согласно исследованиям, использование тренировочных палок может дать более быстрые и эффективные результаты, связанные со снижением веса. Также они помогают нарастить мышцы рук и ног.

В гонке за снижение веса победит «медленный и уверенный в результате". Исследования показывают, что ходьба в более медленном темпе сжигает больше жира, чем более быстрая ходьба в течение более короткого времени.

Добавьте утяжелители. Речь идёт об утяжелителях для запястий. Они позволят сжигать больше калорий без кардинального изменения программы тренировок. Также вы сможете рассмотреть возможность добавления утяжелителей для лодыжек. Правда, тренер Макферсон их не рекомендует использовать, поскольку они могут вызвать проблемы с суставами и мышечный дисбаланс либо повысить риск спотыканий и падений.

Наденьте утяжелённый жилет. Он помогает вам сжигать жир, не уменьшая при этом мышечную массу и поддерживания более высокую скорость обмена веществ.