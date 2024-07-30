Перечислены способы помочь организму привыкнуть к жаре

С возрастом способность организма человека рассеивать тепло ухудшается. Это делает его более восприимчивым к тепловому удару. Особенно уязвимы к воздействию экстремальной жары две возрастные группы: это маленькие дети и люди старше 70 лет. В ходе недавнего исследования также выяснилось, что у более чем трети пожилых людей с заболеваниями сердца нарушилась регуляция работы организма и сердцу стало тяжело получать достаточное количество кислорода.

К счастью, тело человека может привыкнуть к жаре. Эксперименты показали, что семь последовательных дней горячих ванн и 1,5 часа умеренных упражнений улучшили переносимость жары у участников. Также специалисты провели эксперимент с финскими саунами для пожилых людей с заболеваниями сердца. Им удалось постепенно увеличить время воздействия с двух 10-минутных сеансов до двух 15-минутных сеансов. Кроме того, у людей в итоге возникло повышенное потоотделение. Это классический признак акклиматизации к жаре.