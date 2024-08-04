Перечислены способы предотвратить ухудшение работы мозга

Некоторые люди отличаются большей устойчивостью к последствиям старения. Всё потому, что у них сформировался когнитивный резерв. Исследования показывают, что он создаётся на основе жизненного опыта. Это может включать достижения в учёбе, интересную профессию, участие в стимулирующих мозг мероприятиях.

Предотвратить развитие высокого кровяного давления, диабета, депрессии и сосудистых заболеваний или контролировать их помогают изменения образа жизни. К ним относятся соблюдение сбалансированной и питательной диеты с большим количеством листовых и зелёных овощей, физическая активность, ограничение потребления алкоголя, избегание табачных изделий.

Исследования показывают, что социальная активность может помочь замедлить когнитивный спад, побуждая людей общаться. Это стимулирует работу ума.

Также исследования обнаружили наличие корреляции между сексуальной активностью и когнитивными функциями у мужчин и женщин старше 50 лет. Оказывается, более высокая частота сексуальной активности свидетельствует о более высоких результатах тестов на когнитивные функции. Эта связь может быть обусловлена ​​врождённой социальной связью либо выбросом гормонов, влияющих на работу мозга, во время секса (окситоцин и дофамин).