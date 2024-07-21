Перечислены способы преодолеть плато в снижении веса

Перечислены способы преодолеть плато в снижении весаСледуйте этим рекомендациям
Не сокращайте сильно потребление калорий. Если вы это сделаете, организм может начать сопротивляться потере большего веса. Иногда плато случается, если вы получаете слишком мало калорий.
Проверьте потребление белка. Он помогает сохранить мышечную массу во время похудения. Убедитесь, что вы получаете белок с каждым приёмом пищи.
Измените свою программу упражнений. Добавление силовых тренировок несколько раз в неделю может помочь нарастить мышечную массу. Это ускорит метаболизм и приведёт к потере веса.
Следите за своим выбором напитков. Некоторые напитки могут содержат калории. Например, это молоко, алкоголь и сладкие напитки. В качестве основного источника жидкости выбирайте воду.
Контролируйте уровень стресса. Стресс может вызвать эмоциональное переедание и повлиять на уровень гормонов. Ищите способы держать его под контролем.
Отслеживайте, что вы едите. Это может дать ценную информацию о том, что и сколько вы привыкли есть.
Сделайте блюда более сытными. Добавьте в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Это овощи и цельные зёрна.
Перекусывайте с умом. Перекусы могут быть ценным способом обуздания голода. Выбирайте такие, которые сочетают богатые клетчаткой углеводы с белком, например, фрукты с йогуртом или цельнозерновые крекеры с сыром.
Практикуйте осознанное питание. Для этого устраните отвлекающие факторы: телевизор или телефон во время еды. Обращайте внимание на текстуру и вкус пищи.
Не стоит недооценивать ходьбу. Это простой и эффективный способ сжигания калорий и поддержания потери веса.
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