Перечислены способы преодолеть плато в снижении веса

Не сокращайте сильно потребление калорий. Если вы это сделаете, организм может начать сопротивляться потере большего веса. Иногда плато случается, если вы получаете слишком мало калорий.

Проверьте потребление белка. Он помогает сохранить мышечную массу во время похудения. Убедитесь, что вы получаете белок с каждым приёмом пищи.

Измените свою программу упражнений. Добавление силовых тренировок несколько раз в неделю может помочь нарастить мышечную массу. Это ускорит метаболизм и приведёт к потере веса.

Следите за своим выбором напитков. Некоторые напитки могут содержат калории. Например, это молоко, алкоголь и сладкие напитки. В качестве основного источника жидкости выбирайте воду.

Контролируйте уровень стресса. Стресс может вызвать эмоциональное переедание и повлиять на уровень гормонов. Ищите способы держать его под контролем.