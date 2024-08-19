Перечислены способы снизить кровяное давление без лекарств

Научная работа, опубликованная в European Journal of Preventive Cardiology, продемонстрировала, что снизить давление можно и благодаря определённым изменениям образа жизни. Связано это с физической активностью и несколькими видами упражнений.

По мнению учёных из Оксфордского университета и других учреждений, наиболее эффективные виды активности при повышенном давлении — это бег, ходьба, велосипед, плавание.