Перечислены способы укрепить пресс во время ходьбы

Перечислены способы укрепить пресс во время ходьбыВозьмите это себе на заметку
Задействуйте во время ходьбы корпус. Это позволит вам укрепить пресс и улучшить устойчивость. Представьте, что вы тянете пупок к позвоночнику, и сохраняйте это напряжение на протяжении всей тренировки.
Добавьте ходьбу под наклоном. Такая ходьба лучше задействует пресс и ягодицы. Практичнее всего её выполнять на беговой дорожке. Только не держитесь ни за что руками в это время.
Добавьте силовую ходьбу. Она представляет собой ходьбу в быстром темпе с резкими движениями рук. Одно исследование 2021 года показало, что быстрая ходьба (например, силовая) может улучшить состав тела, силу мышц, работу сердечно-сосудистой системы.
Выполняйте ходовые выпады. Стабилизация, необходимая во время выпадов, может увеличить активность основных мышц.
Делайте перерывы в ходьбе. В это время лучше всего выполнить приседания.
Ходите задом наперёд. Это упражнение улучшает баланс и задействует мышцы корпуса.
Наденьте утяжелённый жилет. Вы можете также держать жилет или рюкзак в одной руке, как чемодан, 30−60 секунд, затем нужно поменять руки и снова надеть его на спину.
Делайте боковой шаффл. Это упражнение повышает силу и устойчивость корпуса. Если вы не можете передвигаться из-за ограничений навыков или травмы, то делайте обычные шаги в сторону.
Добавьте прыжки на одной ноге. Данное упражнение будет задействовать весь корпус. Удерживайте вес тела на подушечках стоп и выполняйте небольшие прыжки, как будто вы используете скакалку.
Маршируйте. Делайте это на месте или двигайтесь вперёд, высоко поднимая колени. Это задействует нижнюю часть пресса и сгибатели бедра, улучшает силу корпуса. Если не можете удержать баланс, то используйте трость или положите руку на какую-нибудь прочную конструкцию, чтобы помочь себе.
Добавьте интервальные тренировки. Эта тренировка предполагает чередование ходьбы высокой и средней интенсивности. Она улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поддерживает работу корпуса на протяжении всего занятия. Также это позволит сжечь больше калорий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.