Перечислены способы укрепить пресс во время ходьбы

Задействуйте во время ходьбы корпус. Это позволит вам укрепить пресс и улучшить устойчивость. Представьте, что вы тянете пупок к позвоночнику, и сохраняйте это напряжение на протяжении всей тренировки.

Добавьте ходьбу под наклоном. Такая ходьба лучше задействует пресс и ягодицы. Практичнее всего её выполнять на беговой дорожке. Только не держитесь ни за что руками в это время.

Добавьте силовую ходьбу. Она представляет собой ходьбу в быстром темпе с резкими движениями рук. Одно исследование 2021 года показало, что быстрая ходьба (например, силовая) может улучшить состав тела, силу мышц, работу сердечно-сосудистой системы.

Выполняйте ходовые выпады. Стабилизация, необходимая во время выпадов, может увеличить активность основных мышц.

Делайте перерывы в ходьбе. В это время лучше всего выполнить приседания.

Ходите задом наперёд. Это упражнение улучшает баланс и задействует мышцы корпуса.