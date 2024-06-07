Перечислены способы защиты от комаров

Используйте репелленты. В этих средствах есть химические соединения, отталкивающие насекомых. Ищите при выборе репеллентов такие ингредиенты, как диэтилтолуамид (DEET), масло эвкалипта или пикаридин. Наносить необходимо всё в соответствии с инструкцией.

Носите защитную одежду. Рекомендуется надевать длинные рубашки, брюки, носки. Материалы должны быть плотными. Кроме того, вы можете рассмотреть приобретение одежды с интегрированными репеллентами.

На находитесь на природе в сумерках и ночью. В это время комары наиболее активны.