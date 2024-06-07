Перечислены способы защиты от комаров

Перечислены способы защиты от комаровВозьмите их себе на заметку
Используйте репелленты. В этих средствах есть химические соединения, отталкивающие насекомых. Ищите при выборе репеллентов такие ингредиенты, как диэтилтолуамид (DEET), масло эвкалипта или пикаридин. Наносить необходимо всё в соответствии с инструкцией.
Носите защитную одежду. Рекомендуется надевать длинные рубашки, брюки, носки. Материалы должны быть плотными. Кроме того, вы можете рассмотреть приобретение одежды с интегрированными репеллентами.
На находитесь на природе в сумерках и ночью. В это время комары наиболее активны.
Установите москитные сетки. При отдыхе на природе время от времени проветривайте кемпер или палатку.
Используйте ароматические отпугивающие средства. Комаров отпугивают запахи эфирных масел: лаванды, мяты, кедра.
Избегайте стоячей воды. Комары размножаются в основном именно в такой воде.
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