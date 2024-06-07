Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 июня 2024, 02:15
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Перечислены способы защиты от комаров

Возьмите их себе на заметку
Летом мы часто проводим время на природе. Однако время отдыха могут омрачить комары. Вот как от них можно защитить себя.
Перечислены способы защиты от комаров
© lksuperboy

Используйте репелленты. В этих средствах есть химические соединения, отталкивающие насекомых. Ищите при выборе репеллентов такие ингредиенты, как диэтилтолуамид (DEET), масло эвкалипта или пикаридин. Наносить необходимо всё в соответствии с инструкцией.

Носите защитную одежду. Рекомендуется надевать длинные рубашки, брюки, носки. Материалы должны быть плотными. Кроме того, вы можете рассмотреть приобретение одежды с интегрированными репеллентами.

На находитесь на природе в сумерках и ночью. В это время комары наиболее активны.

Перечислены способы защиты от комаров
© Chikilino

Установите москитные сетки. При отдыхе на природе время от времени проветривайте кемпер или палатку.

Используйте ароматические отпугивающие средства. Комаров отпугивают запахи эфирных масел: лаванды, мяты, кедра.

Избегайте стоячей воды. Комары размножаются в основном именно в такой воде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.