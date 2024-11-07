Перечислены сытные и полезные вечерние закуски

Банановые кусочки с арахисовым маслом, покрытые шоколадом. Нарежьте кружочками два спелых банана. Покройте половину из этих «дисков» арахисовым маслом и сделайте сэндвичи, прижав друг к другу два кружочка. Положите их на противень, застеленный вощёной или пергаментной бумагой, и заморозьте их на один час. После этого окуните их в тёмный шоколад и поставьте обратно в морозилку на 15 минут.

Сладко-солёная смесь. Для её приготовления смешайте в большой миске по 1 чашке солёного арахиса, жареного миндаля, тёмной шоколадной крошки и сушёной вишни. Храните эту смесь в герметичном контейнере или одноразовых пакетиках.

Горячий шоколад с коллагеновым порошком. Доведите чашку несладкого молока (молочного или растительного) до кипения на плите. Затем добавьте в него столовую ложку какао или какао-порошка и перемешайте до образования однородной массы. Снимите горячий шоколад с огня, добавьте к нему ложку ароматизированных или неароматизированных коллагеновых пептидов и немного подсластителя (например, кленового сиропа, архата или мёда).

Ягодная йогуртовая кора. Смешайте 2 чашки простого цельного или 2% греческого йогурта с 2 столовыми ложками подсластителя, например, кленового сиропа или мёда. Важно, чтобы консистенция стала однородной. Выложите смесь на противень, застеленный вощёной или пергаментной бумагой, и посыпьте сверху 1 стаканом рубленых ягод и любой другой начинкой по вашему вкусу. Заморозьте всё примерно на два часа, а затем нарежьте на кусочки.

Финики, фаршированные миндальным маслом. Также можете их посыпать хлопьевидной солью, шоколадной крошкой или полить мёдом.

Овощи и хумус. Можете подавать хумус с морковными палочками, нарезанным огурцом, соцветиями брокколи и помидорами черри.