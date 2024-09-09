Перечислены сытные солёные закуски для похудения

Жареный нут. Эта закуска содержит много клетчатки и белка. Благодаря ей вы долго будете себя чувствовать сытым и избежите переедания в течение дня.

Попкорн. Он представляет собой цельное зерно с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки. Лучшим вариантом станет воздушный попкорн, поскольку он не содержит добавленных жиров и калорий.

Эдамаме с морской солью. Эта закуска богата белком, клетчаткой, витаминами. Приготовьте эдамаме на пару или сварите.

Греческий йогурт с солью, огурцом и помидором. Греческий йогурт богат белком и пробиотиками.

Чипсы из капусты. Кале содержит много витаминов A, C и K, антиоксидантов. Чтобы сделать чипсы самостоятельно, смешайте листья капусты с оливковым маслом и посыпьте солью, а затем запекайте всё до хрустящей корочки.

Соленья. Солёные огурцы — низкокалорийная, пикантная закуска, которая удовлетворит вашу тягу к солёному. Также они являются хорошим источником пробиотиков.