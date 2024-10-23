Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 октября 2024, 18:00
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Перечислены упражнения, которые нужно мужчинам выполнять каждый день, чтобы оставаться в форме

Всего их пять
Когда дело доходит до поддержания формы, последовательность становится ключевым фактором. И вот какие упражнения лучше всего подходят для ежедневных тренировок.
Перечислены упражнения, которые нужно мужчинам выполнять каждый день, чтобы оставаться в форме
© Estrada Anton/Shutterstock

Приседания. При их ежедневном выполнении вы будете поддерживать подвижность и силу мышц. Как только вы сможете без проблем выполнять 25 или больше приседаний, их основным преимуществом станет мышечная выносливость.

Отжимания. Это простое и эффективное упражнение, развивающее силу в груди, плечах и трицепсах.

Подтягивания. Они позволяют использовать несколько разных хватов. Это даёт большой выбор без какого-либо дополнительного оборудования.

Перечислены упражнения, которые нужно мужчинам выполнять каждый день, чтобы оставаться в форме
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Подтягивания с диваном, стулом или скамьёй. Также вы можете использовать параллельные брусья или кольца.

Выпады. Можно делать выпады с ходьбой или выпады на месте с чередованием шагов. Предпочтительнее первый вариант.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.