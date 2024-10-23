Перечислены упражнения, которые нужно мужчинам выполнять каждый день, чтобы оставаться в форме

Приседания. При их ежедневном выполнении вы будете поддерживать подвижность и силу мышц. Как только вы сможете без проблем выполнять 25 или больше приседаний, их основным преимуществом станет мышечная выносливость.

Отжимания. Это простое и эффективное упражнение, развивающее силу в груди, плечах и трицепсах.

Подтягивания. Они позволяют использовать несколько разных хватов. Это даёт большой выбор без какого-либо дополнительного оборудования.