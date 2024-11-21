Перечислены упражнения, которые помогут добиться подтянутого живота

Планка. Это упражнение отлично подходит для развития выносливости и устойчивости. При его выполнении работают пресс, косые мышцы живота, ягодичные мышцы. Рекомендуется удерживать планку в течение 20−30 секунд и увеличивать время постепенно до 1 минуты. Выполнять всё нужно в три подхода.

Русские скручивания. Они помогают укрепить мышцы по бокам живота, улучшают силу вращения, равновесие. Нужно делать 3 подхода по 15−20 скручиваний на каждую сторону.

Велосипедные скручивания. Благодаря этому упражнению вы полноценно будете тренировать брюшной пресс. Выполняйте 3 подхода по 20−25 повторений на каждую сторону.