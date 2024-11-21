Перечислены упражнения, которые помогут добиться подтянутого живота

Перечислены упражнения, которые помогут добиться подтянутого животаДобавьте их в свою программу
Планка. Это упражнение отлично подходит для развития выносливости и устойчивости. При его выполнении работают пресс, косые мышцы живота, ягодичные мышцы. Рекомендуется удерживать планку в течение 20−30 секунд и увеличивать время постепенно до 1 минуты. Выполнять всё нужно в три подхода.
Русские скручивания. Они помогают укрепить мышцы по бокам живота, улучшают силу вращения, равновесие. Нужно делать 3 подхода по 15−20 скручиваний на каждую сторону.
Велосипедные скручивания. Благодаря этому упражнению вы полноценно будете тренировать брюшной пресс. Выполняйте 3 подхода по 20−25 повторений на каждую сторону.
Мёртвый жук. Лягте на спину, вытяните руки вверх, согните колени под углом 90 градусов. Опустите левую руку и правую ногу к полу, следя за тем, чтобы спина оставалась прижатой к полу. Вернитесь в исходную позицию и повторите то же самое с правой рукой и левой ногой. Выполните 3 подхода по 10−12 повторений на каждую сторону.
Альпинист. Это упражнение задействует мышцы кора, помогает сжигать больше калорий. Начните с высокой планки. Подтяните левое колено к груди и быстро поменяйте ноги, имитируя бег. Выполните 3 подхода по 30−45 секунд. Между подходами отдыхайте в течение 20 секунд.
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