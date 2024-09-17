Перечислены вещи, которые врачи рекомендуют в первую очередь делать при высоком давлении

Здоровое артериальное давление составляет менее 120/80 мм рт. ст. Высоким же кровяное давление считается, если оно составляет 130/80 или выше.

Допустим, вы только что узнали, что у вас гипертония. Вот что врачи рекомендуют сразу сделать.

Подумайте о своих привычках в еде. Существуют доказательства того, что средиземноморская диета или диета DASH снижают артериальное давление на 8−12 мм рт. ст. Также исследования показывают, что средиземноморская диета может снизить риск гипертонии на 36%. Об этом сказал Эдуардо Санчес, доктор медицины, магистр общественного здравоохранения, FAAFP, главный врач по профилактике Американской кардиологической ассоциации.

Следите за уровнем натрия. Это вещество может повышать артериальное давление. Согласно науке, низконатриевая диета (500 мг натрия в неделю) позволяет за семь дней снизить систолическое артериальное давление на 8 мм рт. ст. по сравнению с высоконатриевой диетой. При этом эксперты отмечают, что любое сокращение количества потребляемого натрия может быть полезным.