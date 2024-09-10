Перечислены виды макарон с высоким содержанием белка

Перечислены виды макарон с высоким содержанием белкаИх точно стоит попробовать
Соевые макароны. Они делаются из соевых бобов, известных белком и множеством полезных для здоровья свойств. Качество белка в сое сопоставимо с белком в коровьем молоке и яйцах. В порции на 57 г содержится 22−25 г белка.
Паста с эдамаме. Эмдаме представляют собой соевые бобы в зелёных стручках, собранные при 80-процентной зрелости. Пищевой профиль у этих макарон такой же, как у соевых.
Паста из нута. Говорится она из нута либо нутовой муки. В 57-граммовой порции здесь — от 11 до 15 г белка. Потребление нута благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, контроль уровня сахара в крови и благополучие кишечника.
Паста с фасолью. Обычно в порции таких макарон (57 г) содержится от 12 до 28 г белка. Также фасоль содержит клетчатку.
Паста из зелёной чечевицы. Такие макароны содержат 11−14 г белка на порцию в 57 г. Как и в фасоли, в чечевице много клетчатки.
Паста из красной чечевицы. Порция на 57 г даёт 14−16 г белка.
Паста с зелёным горошком. Макароны с горошком позволяют получить 11−12 г белка на порцию в 57 г.
Паста с жёлтым горошком. Одна порция (57 г) таких макарон даст вам 12 г.
Пшеничная паста с белком. В одной порции этих макарон — 10−24 г белка.
Яичная паста. В большинстве случаев содержание белка в обычной яичной пасте близко к содержанию белка в традиционной пшеничной пасте. На порцию в 57 г это от 15 до 24 г.