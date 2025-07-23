Перечислены витамины и продукты, в которых они содержатся

Перечислены витамины и продукты, в которых они содержатсяЭто поможет при составлении рациона
Витамин А. Он содержится в молочных продуктах, жирной рыбе, яйцах. Ещё один источник этого витамина - бета-каротин, который можно получить из моркови, перца, шпината, тыквы.
Витамины группы В. Витамин В1 поддерживает нервную систему, улучшает пищеварение. Схожие функции выполняют витамины B2 (рибофлавин) и B3 (ниацин). Витамины B9 (фолат) и B12 (кобаламин) нужны для производства эритроцитов. Получить все эти вещества можно из самых разных продуктов: от фасоли и бобовых до мяса, рыбы и молочных продуктов.
Витамин С. Его можно найти в большинстве фруктов и овощей. Особенно в цитрусовых.
Витамин D. В организм он поступает из мяса, яиц, жирной рыбы. Важен этот витамин для здоровья костей, зубов, мышц.
Витамин Е. Он поддерживает зрение, защищает клетки, укрепляет иммунитет. Содержится витамин Е в орехах, семенах, растительных маслах.
Витамин К. Он нужен для свёртываемости крови. Большинство взрослых получают этот витамин в достаточном количестве из зерновых и листовой зелени.
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