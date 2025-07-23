Перечислены витамины и продукты, в которых они содержатся

Витамин А. Он содержится в молочных продуктах, жирной рыбе, яйцах. Ещё один источник этого витамина - бета-каротин, который можно получить из моркови, перца, шпината, тыквы.

Витамины группы В. Витамин В1 поддерживает нервную систему, улучшает пищеварение. Схожие функции выполняют витамины B2 (рибофлавин) и B3 (ниацин). Витамины B9 (фолат) и B12 (кобаламин) нужны для производства эритроцитов. Получить все эти вещества можно из самых разных продуктов: от фасоли и бобовых до мяса, рыбы и молочных продуктов.

Витамин С. Его можно найти в большинстве фруктов и овощей. Особенно в цитрусовых.