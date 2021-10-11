Фитнес и здоровье
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Перечислены восемь преимуществ для здоровья, которые дают занятия спортом

При этом важно заниматься каждый день
Эксперт по спортивной медицине Тиина Хоффман рассказала изданию Helsingin Sanomat о положительных изменениях, которые вносит в жизнь человека спорт.
Перечислены восемь преимуществ для здоровья, которые дают занятия спортом

Всего, по мнению специалиста, таких плюсов физической активности для здоровья человека восемь.

  1. Меньше ощущается усталость во второй половине дня. Даже если после обеда хочется спать, взбодриться поможет 10-минутная прогулка или небольшая разминка.
  1. Сон даёт больше сил. Хоффман отмечает: «Человек в хорошей форме восстанавливается после дневного стресса гораздо лучше человека в плохой форме». Чтобы улучшить качество ночного сна, достаточно будет даже прогулки. А вот интенсивные тренировки лучше ставить на дневные часы.
  1. Суставы получают «смазку». Упражнения помогают "смазывать" суставы и улучшают кровообращение в мышцах. Наиболее эффективна для суставов разминка с гимнастической палкой. Также полезно во время перерывов приседать, делать повороты головы, вращать плечами и т.п.
  1. Желудок работает лучше. Известно, что долгое сидение вызывает запоры. А вот физические упражнения способны восстановить нормальную работу желудка. Правда, специалист отмечает, что конкретно от запоров избавиться поможет также полноценное разнообразное питание, обильное питьё.
Перечислены восемь преимуществ для здоровья, которые дают занятия спортом
  1. Меньше перекусов. При регулярных занятиях спортом проще придерживаться определённого ритма в принятии пищи.
  1. Улучшается настроение. Физическая активность влияет на выработку эндрофина - «гормона хорошего настроения». При этом не обязательно, чтобы нагрузка была большой: поможет и поездка на велосипеде, прогулка, работа в саду.
  1. Улучшается работа мозга. Даже небольшая физическая нагрузка позволяет лучше сосредоточиться и думать. Связано это с тем, что при занятиях спортом улучшается кровообращение мозга.
  1. Повышается выносливость. Если даже при выполнении повседневных дел у вас сбивается дыхание, то поможет аэробика. Однако эксперт добавляет, что учащение пульса при бытовых задачах может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поэтому нужно в этом случае обратиться к врачу.

Хорошими инструментами для контроля количества физической активности могут стать и шагомер с пульсометром.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.