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Перечислены восемь преимуществ для здоровья, которые дают занятия спортом

При этом важно заниматься каждый день

Эксперт по спортивной медицине Тиина Хоффман рассказала изданию Helsingin Sanomat о положительных изменениях, которые вносит в жизнь человека спорт.