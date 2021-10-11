Перечислены восемь преимуществ для здоровья, которые дают занятия спортом

Фитнес и здоровье
Сегодня в 22:04
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Перечислены восемь преимуществ для здоровья, которые дают занятия спортомПри этом важно заниматься каждый день
Эксперт по спортивной медицине Тиина Хоффман рассказала изданию Helsingin Sanomat о положительных изменениях, которые вносит в жизнь человека спорт.
Всего, по мнению специалиста, таких плюсов физической активности для здоровья человека восемь.
- Меньше ощущается усталость во второй половине дня. Даже если после обеда хочется спать, взбодриться поможет 10-минутная прогулка или небольшая разминка.
- Сон даёт больше сил. Хоффман отмечает: «Человек в хорошей форме восстанавливается после дневного стресса гораздо лучше человека в плохой форме». Чтобы улучшить качество ночного сна, достаточно будет даже прогулки. А вот интенсивные тренировки лучше ставить на дневные часы.
- Суставы получают «смазку». Упражнения помогают "смазывать" суставы и улучшают кровообращение в мышцах. Наиболее эффективна для суставов разминка с гимнастической палкой. Также полезно во время перерывов приседать, делать повороты головы, вращать плечами и т.п.
- Желудок работает лучше. Известно, что долгое сидение вызывает запоры. А вот физические упражнения способны восстановить нормальную работу желудка. Правда, специалист отмечает, что конкретно от запоров избавиться поможет также полноценное разнообразное питание, обильное питьё.
- Меньше перекусов. При регулярных занятиях спортом проще придерживаться определённого ритма в принятии пищи.
- Улучшается настроение. Физическая активность влияет на выработку эндрофина - «гормона хорошего настроения». При этом не обязательно, чтобы нагрузка была большой: поможет и поездка на велосипеде, прогулка, работа в саду.
- Улучшается работа мозга. Даже небольшая физическая нагрузка позволяет лучше сосредоточиться и думать. Связано это с тем, что при занятиях спортом улучшается кровообращение мозга.
- Повышается выносливость. Если даже при выполнении повседневных дел у вас сбивается дыхание, то поможет аэробика. Однако эксперт добавляет, что учащение пульса при бытовых задачах может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поэтому нужно в этом случае обратиться к врачу.
Хорошими инструментами для контроля количества физической активности могут стать и шагомер с пульсометром.
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