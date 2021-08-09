Перечислены все полезные свойства авокадо

Как указывает автор материала, авокадо богат витамином C и калием. Благодаря такому сочетанию оно может помочь всем, кто занимается спортом. Во-первых, мышцы быстрее восстановятся. Во-вторых, сами мышцы будут болеть меньше. Кроме того, на возвращение пульса и давления в норму уйдёт меньше времени.