Фитнес и здоровье
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Перечислены все полезные свойства авокадо

Оно даже полезнее банана
Издание Al Arabiya назвало несколько причин, почему стоит есть авокадо по утрам.
Перечислены все полезные свойства авокадо

Как указывает автор материала, авокадо богат витамином C и калием. Благодаря такому сочетанию оно может помочь всем, кто занимается спортом. Во-первых, мышцы быстрее восстановятся. Во-вторых, сами мышцы будут болеть меньше. Кроме того, на возвращение пульса и давления в норму уйдёт меньше времени.

Перечислены все полезные свойства авокадо

Однако, как замечает автор, употреблять в пищу авокадо нужно разумно. В нём содержится немало жиров и в целом оно калорийно.