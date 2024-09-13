Перечислены заболевания, к которым приводит низкий уровень магния в организме

Высокий уровень гомоцистеина в крови человека был связан с повышенным риском повреждения ДНК. По мнению экспертов, это повреждение может привести к развитию деменции, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, к дефектам нервной трубки.

Результаты исследования продемонстрировали, что участники с более низким уровнем магния имели тенденцию к более высокому уровню гомоцистеина, и наоборот. У тех, кто имел более высокие показатели магния, также были выше уровни фолата и витамина B12.

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