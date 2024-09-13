Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 сентября 2024, 12:00
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Перечислены заболевания, к которым приводит низкий уровень магния в организме

Будьте осторожны
Магний — важный минерал, который обычно можно получить из пищи. Новое исследование показывает, что недостаток этого вещества связан с признаками повреждения ДНК.
Перечислены заболевания, к которым приводит низкий уровень магния в организме
© Suruchi Chandra

Магний связывают с улучшением сна, здоровья сердца, избавлением от тревожности. В ходе недавней работы, опубликованной в Европейском журнале питания, выяснилось также, что у людей с низким уровнем этого минерала выше риск возникновения хронических дегенеративных заболеваний.

Команда учёных из Австралии взяла образцы крови у 172 взрослых среднего возраста и проверили их уровни магния, гомоцистеина, фолата и витамина B12. Также специалисты искали признаки повреждения ДНК.

Перечислены заболевания, к которым приводит низкий уровень магния в организме
© Grace Cary / Getty Images

Высокий уровень гомоцистеина в крови человека был связан с повышенным риском повреждения ДНК. По мнению экспертов, это повреждение может привести к развитию деменции, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, к дефектам нервной трубки.

Результаты исследования продемонстрировали, что участники с более низким уровнем магния имели тенденцию к более высокому уровню гомоцистеина, и наоборот. У тех, кто имел более высокие показатели магния, также были выше уровни фолата и витамина B12.

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