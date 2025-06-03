Перекусы и другие привычки, от которых нужно отказаться при высоком уровне холестерина

Перекусы. По словам Дженнифер О'Доннелл-Джайлз, магистра наук, сертифицированного диетолога, поздние перекусы обычно включают обработанные продукты с высоким содержанием жира и сахара. Такая пища может повышать уровень вредного холестерина. Выбирайте для перекуса еду с высоким содержанием питательных веществ или откажитесь от закусок, если не голодны. Снизить уровень холестерина в крови помогают овсянка, цельные зёрна, семена чиа, бобы, фрукты и овощи, отмечает Эми Вудман, сертифицированный диетолог.

Пропуск обычного времени отхода ко сну. Непостоянный график сна нарушает циркадный ритм, что ухудшает качество сна. О'Доннелл-Джайлс подчёркивает, что плохой или нерегулярный сон может повысить уровень вредного и снизить уровень полезного холестерина. Нехватка сна приводит также к повышению уровня кортизола и к воспалению. Оба этих фактора негативно влияют на показатели холестерина в крови.