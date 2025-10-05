Перепады настроения и не только: что произойдёт с организмом, если вы перестанете тренироваться

Если вы перестанете заниматься спортом, то в течение недели с вами произойдут следующие изменения.

Перепады настроения. Вы можете чувствовать себя более раздражительным, напряжённым, уставшим. Это первое, что вы заметите, спустя пару дней без тренировок.

Нарушение сна. Джои Масри, сертифицированный ортопед-физиотерапевт из Майами, доктор физиотерапии, говорит, что после прекращения тренировок вам может быть сложнее засыпать. Всё потому, что физические упражнения улучшают сон.

Повышение уровня сахара в крови. При отказе от физической активности уровень глюкозы в крови может расти несколько дней, а ещё вы можете ощутить на себе признаки нестабильного уровня сахара в крови: усталость, более частая тяга к сладкому или более сильная жажда.