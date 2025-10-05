Перепады настроения и не только: что произойдёт с организмом, если вы перестанете тренироваться

Перепады настроения и не только: что произойдёт с организмом, если вы перестанете тренироватьсяВсё зависит от длительности вашего перерыва
Если вы перестанете заниматься спортом, то в течение недели с вами произойдут следующие изменения.
Перепады настроения. Вы можете чувствовать себя более раздражительным, напряжённым, уставшим. Это первое, что вы заметите, спустя пару дней без тренировок.
Нарушение сна. Джои Масри, сертифицированный ортопед-физиотерапевт из Майами, доктор физиотерапии, говорит, что после прекращения тренировок вам может быть сложнее засыпать. Всё потому, что физические упражнения улучшают сон.
Повышение уровня сахара в крови. При отказе от физической активности уровень глюкозы в крови может расти несколько дней, а ещё вы можете ощутить на себе признаки нестабильного уровня сахара в крови: усталость, более частая тяга к сладкому или более сильная жажда.
Через две недели вас ждут ещё четыре неприятных последствия.
Ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы. Примерно через пару недель ваш максимальный уровень потребления кислорода (VO₂) вероятно, начнёт снижаться. Чем он выше, тем лучше.
Изменения в составе тела. Чем вы больше двигаетесь, тем выше ваш метаболизм. Без физической активности он станет замедляться. Вес тоже может измениться: вы будете его терять или набирать.
Снижение силы. Примерно через 14–21 день вы можете начать терять силу и замечать атрофию мышц.
Более жёсткие суставы. На четвёртой-шестой недели вы заметите скованность мышц, уменьшение их объёма.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.